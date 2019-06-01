Боевики обстреляли населенные пункты в сирийских Латакии и Хаме

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Сирийской Арабской Республике, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Виктор Купчишин.

«В Идлибской зоне деэскалации, в течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Сафсафа (дважды), Нахшебба (дважды), Бейт-Смайра (дважды), Санджека, Касталь-Эль-Бордж, Дарх-Абу-Асад, Сандран, Мамухия, Джубб-Эль-Мгара провинции Латакия, Кальат-Эль-Мудик провинции Хама», - заявил Купчишин.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

«За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились», - сказал генерал-майор.

В рамках реализации указа президента Сирийской Арабской Республики власти САР продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 31 мая 2019 года амнистировано 58032 человека.