Названа возможная причина гибели экс-футболиста «Реала»

Причиной автокатастрофы, в результате которой погиб 35-летний испанский футболист Хосе Антонио Рейес, стало превышение скорости. Об этом сообщает La Sexta со ссылкой на данные следствия.

Вместе с Рейесом в автомобиле находились его двоюродные братья - Джонатан Рейес и Хуан Кальдерон. Первый погиб на месте, второго доставили в больницу, где он спустя час скончался от полученных ожогов.

ДТП произошло на трассе A-376 по дороге из Севильи в Утреру. Спортсмен ехал за рулем Mercedes Brabus S550. В какой-то момент авто вылетело с трассы и загорелось.

Представители UEFA выразили соболезнования в связи с гибелью экс-футболиста «Атлетико», «Реала» и «Севильи», который также играл за сборную Испании.