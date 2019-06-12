Эксперт рассказал, затронут ли иски WhatsApp против пользователей россиян

Накануне стало известно, что популярный мессенджер WhatsApp подаст иски в суд против тех пользователей, которые нарушают его правила.

Тем не менее, иски с наибольшей вероятностью затронут лишь тех, кто живет в других странах. Об этом «360» рассказал Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Он пояснил, что WhatsApp, принадлежащий Facebook, не переносил свои серверы в Россию, а подать иск против россиян можно в таком случае от имени иностранного юридического лица.

Однако Зыков напомнил, что Facebook «активно ведет политику против вмешательства России в выборы и так далее», напомнив, что не так давно социальная сеть подала в суд на компанию из Новой Зеландии за накрутку лайков в Instagram.

Как сообщалось ранее, автоматизированная или массовая рассылка сообщений может стать причиной иска WhatsApp против пользователей.