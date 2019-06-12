Поесть и не отравиться: что надо знать об опасности употребления стритфуда в жару

Первые недели лета в европейской части России установилась аномальная жара. Такая погода - все что нужно вредоносным бактериям, в жаркое время года они размножаются с огромной скоростью. Особенно много проблем с продуктами питания.

В Рязани скромный гастрономический праздник для Анны Сениной превратился в головную боль. Девушка съела сосиску в тесте, купленную в магазине, и чуть не оказалась в больнице.

«Открыла упаковку, съела ее и через какое-то время почувствовала недомогание. Сначала у меня заболела голова, живот. Я выпила таблетку. Потом у меня закружилась голова, и уже после этого я поняла, что это было отравление», - рассказала Сенина.

При аномальной жаре, установившейся в Рязанской области, продукты в супермаркете испортились за несколько часов.

По словам врачей, кишечная палочка и золотистый стафилококк в жаркое время года размножаются с огромной скоростью. Для человека эти бактерии являются возбудителями более сотни болезней, в том числе смертельно опасных.

Технологи предупреждают, что на жаре, срок годности продуктов сокращается до минимума. К примеру, мясной фарш хранится не более часа, рыба протухнет за полчаса, а если вы купили разогретый в микроволновке пирожок - у вас есть не более 15 минут.

Уличная еда - верный шанс в такую погоду получить расстройство желудка. Казалось бы, гигант стритфуда шаурма должна находится вне подозрений, ведь ее готовят на месте: сразу обжаривают мясо, но по словам эксперта «Росконтроля» Александра Борисова все не так просто. По его словам, в киосках на улице традиционно экономят на охлаждении: холодильные камеры, где должны находится овощи для шаурмы часто либо не работают, либо работают только для видимости.

«Покупка фастфуда, в частности шаурмы в жаркую погоду чревато тем что соусы которые хранятся чаще всего на прилавке они под действием очень высокой температуры начинают быстро портиться, и вообще этот продукт входит в зону риска», - рассказал доцент Московского государственного университета пищевых производств Дмитрий Быстров.

У надзорных органов связаны руки: по закону, чтобы провести внеплановую проверку, нужно чтобы кто-нибудь отравился. В ином случае - проверить точку общепита можно только раз в три года, заранее предупредив предпринимателя.