Фура со 133 миллионами пчел перевернулась в США

Большегруз с прицепом, в котором находились около 133 миллионов пчел, перевернулся по дороге из Калифорнии в Северную Дакоту.

Оказалось, что водитель не справился с управлением, из-за чего фуру перевернуло на бок. В результате из бака вытекло часть топлива, а также повредились несколько ульев. Из своих «домов» вылетело около трех тысяч пчел.

Прибывшие спасатели работали в полной экипировке на случай возникновения пожара и возможных укусов пчел. Они устранили утечку топлива и залатали трещины в ульях.

К счастью, водитель не пострадал, и ему разрешили продолжить путь, сообщает 7KBZK.com.