Мать журналиста Бузины попросила у Зеленского справедливости

Мать убитого журналиста Олеся Бузины Валентина попросила президента Украины Владимира Зеленского о встрече. Об этом заявил ее адвокат Ренат Кузимин в Facebook.

«Валентина Бузина обратилась к президенту с официальным заявлением о личном приеме», - написал он.

По его словам, дело против предполагаемых исполнителей убийства Олеся Бузины «более 15 месяцев волокитится в суде с целью спасти от тюрьмы убийц и их покровителей». Экс-президент Петр Порошенко, руководители СБУ, ГПУ и МВД отказали Валентине Бузине в личном приеме, отметил он.

«Очевидно, что к убийству Олеся причастны украинские спецслужбы и сокрытие этого факта стало причиной массовых фальсификаций и бесчисленных нарушений, допущенных по делу», - добавил адвокат.

Кузимин рассказал, что потерпевшая «обратилась за защитой своего нарушенного права в ЕСПЧ с иском к Украине». Адвокат выразил надежду, что Зеленский все-таки примет мать убитого журналиста.

Напомним, украинского журналиста Бузину, писавшего материалы для РИА Новости, застрелили 16 апреля 2015 года у его дома в Киеве. В него выстрелили четыре раза, один из выстрелов пришелся в голову. Следователи рассматривали версию убийства, связанную с его профессиональной деятельностью.