Из квартиры Алибасова пропал канадский сфинкс

Из квартиры музыкального продюсера Бари Алибасова во время пресс-конференции для журналистов пропал кот Алибасова Чуча породы канадский сфинкс. Об этом сообщил PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин, ссылаясь на сына продюсера.

«Все двери были открыты, как в квартиру, так и в подъезд. Скорее всего, кот испугался и выбежал из квартиры», - сказал родственник Алибасова.

Сын продюсера попросил людей, которые видели кота, сообщить о его местонахождении.

Напомним, четвертого июня Алибасов случайно выпил средство для прочистки труб. Накануне своего дня рождения продюсер оказался в больнице, врачи ввели продюсера в состояние медикаментозного сна. 11 июня Алибасов пришел в сознание, однако у него пропала память. В результате несчастного случая продюсер получил ожоги желудка, пищевода и дыхательных путей.