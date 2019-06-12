Звезда покера и киберспорта погибла в Москве

Известная киберспортсменка и участница онлайн-игр Лилия Новикова погибла в Москве в ночь на 12 июня. Трагедия произошла незадолго до дня рождения 26-летней девушки, известной в виртуальном мире под именем Лия.

Выяснилось, что девушка погибла в собственной ванной. Сначала родители, которые находились за городом, долго не могли дозвониться до нее. Позже они попросили соседку, с которой они дружат более 20 лет и у которой есть ключ от квартиры Лии, проверить, все ли в порядке.

Изначально родители подумали, что их дочь крепко спит и поэтому не слышит звонков. Однако соседка обнаружила девушку в ванной без сознания. Она лежала без одежды, но следов насильственных действий на теле не было.

© liay5pro, Вконтакте

Женщина вызвала скорую помощь и родителей девушки. Медики предположили, что девушка могла поскользнуться. Знакомые Лилии утверждают, что она никогда не жаловалась на здоровье и была очень жизнерадостной. К тому же, москвичка известна на весь мир благодаря успехам в карточных и компьютерных играх, пишет «МК».

Новикова закончила МГТУ им. Баумана по профилю «Металлорежущие станки и инструменты». С юности увлекалась киберспортом, но и про реальную физическую активность не забывала: занималась баскетболом, греблей и боксом.

Новикова 16 июня планировала устроить вечеринку в честь своего дня рождения. Об этом она написала за несколько часов до смерти в социальной сети.