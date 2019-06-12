Река в Бурятии внезапно стала аномально оранжевой: видео

В Бурятии река Модонкуль, располагающаяся у города Закаменск, из бирюзовой превратилась в оранжевую.

Причиной тому стало загрязнение воды тяжелыми металлами из-за утечки на одном из промышленных комплексов. В реке выявлена экстремальная концентрация опасных веществ, сообщает местный Гидрометцентр.

Власти просят жителей ни в коем случае не пить воду из реки. В настоящий момент устанавливается точное место, где произошла утечка.

Река Модонкуль впадает в Селенгу, которая, в свою очередь, впадает в озеро Байкал.