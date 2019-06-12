Huawei отменила выпуск нового ноутбука из-за США

Китайская компания Huawei отменила запуск новой модели ноутбука Matebook. Данных о возобновлении старта продаж пока нет. Это решение было принято из-за торговых санкций США, которые не дают производителю использовать американское программное обеспечение.

По словам главы потребительского подразделения Huawei Ричарда Ю, новую модель должны были представить 13 июня на выставке CES Asia 2019 в Шанхае. Но после того, как компанию США внесли в черный список, запуск производства был отменен. Технические данные новинки остались неизвестны, пишет CNBC.

Так, MateBook стал первым устройством Huawei, который не выпустили из-за американских санкций. В линейке ноутбуков использовались процессоры Intel и операционная система Windows.

Напомним, по мнению президента США Дональда Трампа, китайский производитель угрожает национальной безопасности и может следить за пользователями. 15 мая он ввел режим чрезвычайной ситуации для защиты телекоммуникаций страны от внешних угроз. Позже американское правительство внесло Huawei в черный список.