Путин вручил госпремии ученым и деятелям культуры

«Решить столь масштабные задачи, которые стоят перед страной? можно только сообща, когда каждый осознает важность своих личных усилий ради общего блага и делает для него все возможное. Такая сопричастность к судьбе Родины, преданность своему призванию, способность неустанно идти вперед к вершинам профессии отличает сегодняшних лауреатов госпремии», - сказал в своей речи собравшимся российский лидер.

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