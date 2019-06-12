Путин вручил госпремии ученым и деятелям культуры
Владимир Путин наградил ученых и деятелей культуры госпремиями. Церемония традиционно прошла в Георгиевском зале Кремля.
Среди лауреатов оказались композитор Родион Щедрин, литературовед Павел Басинский, пианист Николай Луганский, директор национального парка из Архангельской области Елена Шатковская, всемирно известные физики Валерий Митрофанов, Владислав Пустовойт и Ефим Хазанов.
В качестве гостей на мероприятии присутствовали первые лица парламента и правительства, известные ученые и лауреаты прошлых лет.
«Решить столь масштабные задачи, которые стоят перед страной? можно только сообща, когда каждый осознает важность своих личных усилий ради общего блага и делает для него все возможное. Такая сопричастность к судьбе Родины, преданность своему призванию, способность неустанно идти вперед к вершинам профессии отличает сегодняшних лауреатов госпремии», - сказал в своей речи собравшимся российский лидер.
Сегодня же на Ивановской площади Кремля пройдет торжественный прием по случаю Дня России.