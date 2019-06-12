Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем России. Речь он произнес на церемонии вручения госпремий за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности, которая проходит в Кремле.

«Отчизна неотрывна от нас, граждан России, от нашей ответственности за ее настоящее и будущее, от нашего стремления внести свой вклад в ее развитие и процветание», - сказал Путин.

По словам президента, решить масштабные задачи, стоящие перед государством, можно только сообща - когда каждый осознает важность личных усилий ради общего блага и для него делает все возможное.

Путин добавил, что российские граждане всегда с самыми теплыми чувствами думают о Родине, они дорожат тысячелетней историей, культурой, грандиозными достижениями, природным богатством, а также разнообразием и самобытностью регионов страны.

Праздник отмечается, сегодня, 12 июня. День России является одним из самых молодых государственных праздников.