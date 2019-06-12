Умер посол России в Сенегале
Дипломат скончался в возрасте 59 лет.
© Фото: Посольство России в Сенегале
Посольство РФ в Сенегале сообщило о смерти посла Сергея Крюкова. Эта информация размещена на странице ведомства в Facebook.
«Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича», - отмечается в заявлении.
Дипломат скончался в возрасте 59 лет.
В дипведомстве подчеркнули, что Крюков был блестящим дипломатом, который проявлял личную ответственность и компетентность, отстаивая интересы своей страны и помогая реализовывать внешнеполитический курс России.