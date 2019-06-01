Новой планете Солнечной системы дали имя

Одна из неизвестных широкой публике планет Солнечной системы обрела свое имя. Карликовый и до этой поры безымянный мир крутится рядом с Плутоном, от чего астрономы относят его к классу небесных тел плутоноидов. Они же населяют так называемый пояс Койпера.

Это область нашей системы, открытая только в 1992 году. Предполагалось, что это просто астероиды - остатки «стройматериалов», из которых создавалась Солнечная система. Но с развитием науки и оптики стало очевидно, что не все так просто.

Там есть даже планеты. Ту, о которой идет речь, открыли всего 12 лет назад. Ее диаметр составляет 1500 километров. Для сравнения диаметр Земли - 13000 километров.

Майкл Браун из Калифорнийского технологического, открывший планету, мог бы и сам наречь ей имя, но великодушно объявил конкурс на сайте Планетологического общества. Были предложены имена скандинавского бога Вили, брата Одина, древнегерманской Хольды, но победил Гунгун. Бог воды в китайской мифологии, связанный с разрушениями, и «виновник» того, почему ось вращения Земли наклонена под углом к орбите.