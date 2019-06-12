Две девочки вылетели с детского батута и получили переломы в Якутске

Две пятилетние девочки серьезно пострадали после падения с детского надувного батута на асфальт в Якутске.

Несчастный случай произошел в прошедшие выходные на Комсомольской площади. Отец одного из детей заявил, что его дочь после падения сломала позвоночник, а другой ребенок - запястье.

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Выяснилось, что девочки упали с двухметровой высоты через малозаметное отверстие между надувными конструкциями.

Следственный комитет проводит процессуальную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей до шести лет. Следователи проверят качество и степень безопасности предоставленных развлекательных услуг, сообщает Ykt.Ru.