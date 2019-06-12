Молдавские полицейские подрались с новым главой МВД: видео

Новый глава МВД Молдовы Андрей Нэстасе подрался с сотрудниками полиции, которые заблокировали вход в здание управления № 6 Национального инспектората расследований.

Нэстасе попытался войти в здание, в котором проходил обыск, но полицейские в масках его оттолкнули. Тогда возмущенный министр с кулаками накинулся на экс-главу Генинспектората полиции Александра Пынзаря, руководившего операцией.

Сотрудники управления № 6 11 июня выразили поддержку правительству Майи Санду, которое было создано в прошедшую субботу пророссийской Социалистической партией и проевропейским блоком ACUM. Сегодня их отстранил от работы Александр Пынзарь, который сохранил верность правительству Демпартии, подконтрольной Владу Плахотнюку. 10 июня Пынзаря правительство отправило в отставку, но он не подчинился.

По сообщению издания Newsmayker, сотрудников полиции не выпускали из здания, пока они не сдадут все дела. Один из полицейских выскочил из здания через окно. Управление № 6 занималось в том числе расследованиями против функционеров старой власти.