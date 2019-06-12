Жители Сочи заметили на улице погибшего в СИЗО главаря кущевской ОПГ «Сергея Цапка»

Жители Краснодарского края предположили, что глава Кущевской ОПГ Сергей Цапог мог инициировать свою смерть в 2014 году и, разыграв приступ инсульта, сумел выйти на свободу. Просьба проверить соответствующую информацию была передана в сочинскую прокуратуру, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Предположение о том, что Цапок жив возникло после того, как очень похожий на преступника человек попал на камеры видеонаблюдения на месте одного из ДТП в городе.

«Жители станицы Кущевской хорошо знали умершего главаря банды и утверждают, что на фото, сделанном 04.06.2019 года на месте происшествия именно Сергей Викторович Цапок. Если этот факт подтвердится, то можно будет утверждать о совершении целого ряда должностных преступлений», - говорится в сообщении местных жителей.

Напомним, в ноябре 2013 года лидеру ОПГ Сергею Цапку и двум его сообщникам, Игорю Черныху и Владимиру Алексееву, инкриминировали пожизненный срок за убийство 12 человек.

Черных и Цапок скончались в камере СИЗО. Остальные получили по 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима.