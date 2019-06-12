Кутузовский проспект в Москве перекрыт после ДТП с шестью авто

На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись шесть автомобилей, в результате чего погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«На Кутузовский проспекте, 24 произошло ДТП с шестью авто. На данный момент один погибший. Перекрыты 4 из 6 полос», - отметил источник.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и медики. Устанавливаются причини и обстоятельства аварии. Пользователи Сети публикуют фото и видео с мечта ЧП.