Кутузовский проспект в Москве перекрыт после ДТП с шестью авто
Один человек погиб, еще двое пострадали при столкновении шести транспортных средств в центре столицы.
© Видео: kopylov_sergey777, Instagram © Фото: kopylov_sergey777, Instagram
На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись шесть автомобилей, в результате чего погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«На Кутузовский проспекте, 24 произошло ДТП с шестью авто. На данный момент один погибший. Перекрыты 4 из 6 полос», - отметил источник.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и медики. Устанавливаются причини и обстоятельства аварии. Пользователи Сети публикуют фото и видео с мечта ЧП.