Врачи рассказали об опасности употребления мороженого в жару

Столичный Департамент здравоохранения не рекомендует употреблять мороженое в жару. Потому как резкое охлаждение верхних дыхательных путей вызывает дополнительную стрессовую реакцию организма, и это может привести к развитию простуды. Об этом заявил главный внештатный специалист ведомства по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

По его словам, чаще всего люди покупают мороженое в жару, желая охладиться. И, как правило, стараются съесть его как можно скорее, пока оно не растаяло - тогда и наступает риск простудиться. Врач отметил, что при быстром поедании ледяного мороженого происходит резкое охлаждение верхних дыхательных путей.

«Усугубляет ситуацию резкий перепад температур: тело разогрето жарой, а пища, попадающая внутрь, холодная, что вызывает дополнительный стресс у организма. Это и провоцирует ОРЗ», - сказал врач.

По словам Тяжельникова, не стоит употреблять и сильноохлажденные напитки, лучше отдать предпочтение слегка прохладной воде, пить ее нужно маленькими глотками.

«От мороженого тоже можно не отказываться, если есть его очень медленно, маленькими кусочками и дать слегка подтаять», - уточнил он.

В целом, чтобы легче переносить жару, Тяжельников порекомендовал употреблять больше жидкости - это может быть чистая вода, чай, морс, компот, вода с лимоном, ягодами или фруктами. А от кофе, молочных коктейлей и газированных напитков лучше отказаться, так как большое содержание сахара, жиров и ароматизаторов в них, особенно в жару, плохо влияет на общее состояние человека, сообщает агентство «Москва».