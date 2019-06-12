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Подводные «полеты» на Boeing 747: в Бахрейне готовят уникальный парк для дайверов

Дарья Муромова
12:04 12.06.2019
На кадрах видно, как огромный самолет длиной 70 метров специалисты готовят к погружению под воду.
© Видео: divebahrain, Instagram © Фото: divebahrain, Instagram

Управление туризмом и выставками Бахрейна запустило первый этап создания крупнейшего тематического подводного парка, главной экспозицией которого станет Boeing 747.

На кадрах видно, как огромный самолет длиной 70 метров специалисты готовят к погружению под воду. Предварительно судну установили крылья, которые ранее были демонтированы, а также фундамент для устойчивости на дне.

Министр промышленности, торговли и туризма Зайед бин Рашид Аль Заяни отметил, что этот уникальный парк площадью 100 квадратных метров будет местом притяжения дайверов со всего мира, пишет BNA.

«Новый тематический парк, несомненно, станет глобальной туристической достопримечательностью. Проект мирового класса охватывает обширную территорию и предоставит незабываемые впечатления как туристам, так и любителям дайвинга. Эта инициатива также направлена ​​на возрождение морской экосистемы Королевства и сохранение местной морской среды путем включения международных экологических стандартов, что также позволит Бахрейну стать мировым лидером в области экотуризма и сохранения морской дикой природы», - сказал политик.

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