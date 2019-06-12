Подводные «полеты» на Boeing 747: в Бахрейне готовят уникальный парк для дайверов

Управление туризмом и выставками Бахрейна запустило первый этап создания крупнейшего тематического подводного парка, главной экспозицией которого станет Boeing 747.

На кадрах видно, как огромный самолет длиной 70 метров специалисты готовят к погружению под воду. Предварительно судну установили крылья, которые ранее были демонтированы, а также фундамент для устойчивости на дне.

Министр промышленности, торговли и туризма Зайед бин Рашид Аль Заяни отметил, что этот уникальный парк площадью 100 квадратных метров будет местом притяжения дайверов со всего мира, пишет BNA.