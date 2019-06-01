Число пострадавших после взрыва в Дзержинске достигло 82 человек

После взрывах на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области пострадали не менее 82 человека, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

«На 20.30 мск пострадали 82 человека, 15 из них госпитализированы», - уточнили спасатели.

К настоящему времени на предприятии удалось ликвидировать пожар, в его тушении приняли участие более 400 пожарных и более 50 единиц техники.

Следственный комитет возбудил уголовное дело (по статье «нарушение правил промышленной безопасности») после взрывов в цехе по производству тротила в ГосНИИ «Кристалл». Местные власти объявили режим ЧС в Дзержинске и трех близлежащих поселках.

По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина в Дзержинск были направлены криминалисты с центрального аппарата ведомства.

Ранее сообщалось, что за день до ЧП был отстранен от должности гендиректор завода за нарушения промышленной безопасности.