«Он сошел с ума»: звезды «Уральских пельменей» об экс-участнике коллектива Нетиевском

Участники коллектива «Уральские пельмени» рассказали о продолжающихся вот уже несколько месяцев судебных разбирательствах между ними и бывшим коллегой Сергеем Нетиевским. Как пишет издание Starhit, шоумены вместе со своим директором Евгением Орловым вывели со счетов 70 миллионов рублей, которые пытается вернуть себе через суд ранее выступавший в «Уральских пельменях» Сергей Нетиевский. Он называет себя продюсером коллектива, а бывших коллег упрекает в распространении клеветы.

В интервью газете «Аргументы и факты» участники коллектива Сергей Исаев и Дмитрий Соколов заявили, что для них поведение Нетиевского находится за пределами разумного.

«Чего хочет человек, очень сложно понять. Мы отстояли в судах все то, что по праву принадлежит "Уральским пельменям". Закон на нашей стороне. Мы являемся правообладателями бренда и номеров, которые были нами созданы. Согласно решению суда, Сергей Нетиевский должен нам более 5 миллионов рублей. Наложен арест на его имущество. Но эти судебные решения Нетиевский не исполняет. К чему это может привести, сложно сказать. Пока у нас все хорошо. Уверен, что и дальше так будет. За нами правда», - говорит Сергей Исаев.

С ним согласен и Дмитрий Соколов. Изначально Нетиевский был одним из участников «Уральских пельменей», однако когда между ними возник конфликт, он захотел получить свою часть в денежном эквиваленте. При этом кредит брали все вместе.

«Деньги кого угодно введут в искушение. Все равно же вышли из одной компашки. Но он говорит: "Это мое, это мое". А с какого фига оно твое? Делали все вместе, а тут вдруг твое стало. А документы всякие и я могу нарисовать. С ума немножко сошел человек, чего тут говорить», - цитирует «АиФ» Соколова.

По словам Соколова, Нетиевский подает иски в суд не только от своего лица, но и от лица компании, с представителями которой он теперь связан. Поэтому просто так мирно закрыть судебные дела не получится. Между тем сами участники «Уральских пельменей» на заседания в суды не ходят. Там их интересы представляет директор Евгений Орлов.