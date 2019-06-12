В Раде рассказали о «минирующих» объекты в России украинцах

Депутат Верховной рады Антон Геращенко признал: украинцы периодически оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России.

Он подчеркнул, что «телефонный терроризм» сильно развит на Украине. Кроме того, депутат добавил, что россияне также могут «развлекаться», заявляя о минировании украинских объектов, так как в Интернете можно действовать анонимно.

Зимой этого года по России прокатилась волна анонимных сообщений о минировании школ, больниц, детских садов и других административных зданий. Ежедневно сообщалось об эвакуации сотен людей, в том числе из многоквартирных домов.