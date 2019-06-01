Адвокат экс-главы Раменского района прокомментировал его арест

Адвокат арестованного экс-главы Раменского района Андрея Кулакова Артем Сарбашев после заседания Бабушкинского суда заявил, что будет обжаловать решение об аресте его клиента.

«Решение абсолютно нам непонятное. В материалах нет никаких доказательств явных, четких и определенных, что Кулаков причастен к этому преступлению. Ни одного факта там нет. Поэтому обжаловать будем обязательно, и в дальнейшем, если уж дело дойдет до суда, то это будет суд присяжных», - прокомментировал Сарбашев.

Адвокат также добавил: Кулаков признает, что он состоял в близких отношениях с убитой, однако о том, что он мог совершить такое преступление, не может быть и речи.

«У него просто нет таких причин для того, чтобы это совершать», - сказал адвокат.

Напомним, Бабушкинский суд Москвы сегодня арестовал экс-главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова на один месяц и семь суток - до 7 июля. Кулакова обвиняют в убийстве его коллеги Евгении Исаенковой, замглавы Общественной палаты района, которую нашли мертвой в ее собственной машине.