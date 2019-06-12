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На нацпроект «Образование» в регионы направят более 155 млрд рублей

Дарья Муромова
11:36 12.06.2019
Известно, что 155 миллиардов рублей будут предоставлены для проведения 12 мероприятий федеральных проектов, которые входят в состав национального проекта.
На нацпроект «Образование» в регионы направят более 155 млрд рублей
© Фото: mos.ru

Министерство просвещения России выделило для регионов более 155 миллиардов рублей на реализацию нацпроекта «Образование», сообщила пресс-служба ведомства.

В Минпросвещения отметили, что с 7 июня по 8 июля ведомство принимает заявки от субъектов России на право софинансирования мероприятий нацпроекта «Образование» за счет федеральных средств.

Известно, что 155 миллиардов рублей будут предоставлены для проведения 12 мероприятий федеральных проектов, которые входят в состав национального проекта.

Глава ведомства Ольга Васильева добавила, что это проекты, связанные со школой, родителями, ранней профориентацией, допобразованием и другим.

«Все это направлено на развитие образовательного пространства на территории нашей большой страны», - подчеркнула Васильева.

В министерстве просвещения рассказали, что субсидии будут распределены на три года, а некоторые - и на время реализации всего национального проекта, до 2024 года. Это даст возможность регионам грамотно планировать проведение мероприятий нацпроекта.

«В ближайшие три года на предоставленные субсидии регионы обновят материально-техническую базу в школах, создадут условия для занятий физической культурой и спортом в сельских школах, установят современное и технологическое оборудование, построят детские технопарки "Кванториум", создадут центры выявления и поддержки одаренных детей, центры цифрового образования детей и многое другое», - объяснили в ведомстве.

Известно, что примерно 55 миллиардов уже распределены по регионам РФ для создания новых мест в образовательных организациях, в том числе для ликвидации третьей смены.

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