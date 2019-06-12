«В реанимации, состояние тяжелое»: врачи о состоянии Бари Алибасова

Музыкальный продюсер Бари Алибасов находится в отделении реанимации, его состояние медики по-прежнему оценивают как тяжелое. Об этом сообщили «Звезде» в справочной службе НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

«Он пока в реанимации, состояние тяжелое, температура вечером 36,6, утром - 36,8», - заявил сотрудник больницы.

Напомним, четвертого июня Алибасов случайно выпил средство для прочистки труб «Крот», перепутав его с соком. Накануне своего дня рождения продюсер оказался в больнице, медики решили ввести его в состояние медикаментозного сна.

Вчера, 11 июня, он пришел в сознание, однако, по словам сына, потерял память. Сейчас медики точных прогнозов не дают. В результате несчастного случая Алибасов получил ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.