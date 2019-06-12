Отец Ассанжа навестил сына в тюрьме

Отец Джулиана Ассанжа Джон Шиптон навестил сына в лондонской тюрьме Белмарш. Вместе с ним к журналисту приехал китайский художник Ай Вэйвэй.

По его словам, у основателя WikiLeaks проблемы со здоровьем. Ассанж потерял 10 килограммов веса, однако его состояние стабильное. Отец журналиста выразил надежду, что правительство Австралии обеспечит дипломатическую защиту своему гражданину.

Тем временем, в минюсте США заявили, что в Великобританию направлен запрос на экстрадицию Ассанжа. Очередное слушание по делу должно пройти на днях. В штатах основателю WikiLeaks может грозить длительный тюремный срок или даже смертная казнь за публикацию расследований военных преступлений США.