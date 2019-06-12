«Dosvedanya»: американские ученые попрощались с российским телескопом «Спектр-Р»

Ученые Национальной радиоастрономической обсерватории Соедиенных Штатов попрощались с российским космическим телескопом «Спектр-Р» (проект «Радиоастрон»), эксплуатация которого была прекращена мае, они в своем сообщении использовали слово «Dosvedanya», написанное латиницей.

Американская Национальная радиоастрономическая обсерватория NRAO занимается созданием и управлением высокочувствительными радиотелескопами в интересах исследователей всего мира. К ней, в частности, относится радиотелескоп «Грин-Бэнк» в штате Западная Вирджиния, который получал данные со «Спектра-Р».

«До свидания и прощай, "Радиоастрон"», - написала NRAO в социальной сети Twitter, добавив метку «радиотелескоп “Грин-Бэнк”».

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Ранее 30 мая Роскосмос решил закончить эксплуатацию обсерватории «Спектр-Р». С января космический телескоп, который был запущен в июле 2011 года и проработавший семь с половиной лет вместо трех перестал принимать команды с Земли. Все попытки восстановить связь со «Спектром-Р» завершились неудачно. По словам ученых, причиной поломки стала радиация.

В рамках проекта российские исследователи работали вместе с коллегами из США, Европы, Украины, Японии, Австралии и других государств.

Телескоп занимался изучением ядер галактик, сверхмассивных черных дыр, магнитных полей, а также космических лучей.