Центр Москвы перекроют из-за празднования Дня России
Несколько улиц перекроют из-за мероприятий, посвященных празднику.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Илья Питалев, РИА Новости
Сразу несколько центральных улиц перекроют в Москве в связи с празднованием Дня России.
Из-за праздничных мероприятий, начиная с 12.00, движение по Москворецкой улицы, площади Васильевский Спуск, Большому Москворецкому мосту, Ильинке и Варварке будет запрещено.
Кроме того, с 21.15 нельзя будет проехать по Кремлевской и Москворецкой набережной до Китайгородского проезда.
Ранее сообщалось, что жители Москвы и гости столицы смогут бесплатно парковать машины в городе в День России.