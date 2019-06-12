Центр Москвы перекроют из-за празднования Дня России

Сразу несколько центральных улиц перекроют в Москве в связи с празднованием Дня России.

Из-за праздничных мероприятий, начиная с 12.00, движение по Москворецкой улицы, площади Васильевский Спуск, Большому Москворецкому мосту, Ильинке и Варварке будет запрещено.

Кроме того, с 21.15 нельзя будет проехать по Кремлевской и Москворецкой набережной до Китайгородского проезда.

Ранее сообщалось, что жители Москвы и гости столицы смогут бесплатно парковать машины в городе в День России.