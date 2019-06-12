Google выпустил праздничный дудл ко Дню России

Праздничный дудл, созданный сестрами-художниками из Петербурга Анной и Варварой Кендель, появился на стартовой страницы поисковика Google.

Логотип был нарисован акварелью и карандашами, но и без компьютерной обработки не обошлось. Как рассказали в пресс-службе компании, дудл был вдохновлен российской природой, в частности Байкалом и вулканом Ключевская Сопка.

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По словам художниц, они много путешествуют по стране. В прошлом году они побывали на Байкале, поэтому и решили нарисовать озеро.

«В дудле мы хотели отразить многообразие природы России, но на одной картинке всего не покажешь. Мы уделили больше внимания Байкалу, потому что сейчас вопрос его сохранения особенно важен для всех нас», - пояснили сестры Кендель.

Как пишет ТАСС, художницы в основном иллюстрируют книги, в частности о природе. Сам праздник сестры проведут на природе, чтобы почерпнуть новые идеи для своих творений.