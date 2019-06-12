Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Google выпустил праздничный дудл ко Дню России

Василиса Морозова
01:13 12.06.2019
На стартовой странице Google появился праздничный дудл, нарисованный российскими художницами ко Дню России.
Google выпустил праздничный дудл ко Дню России
© Фото: Christoph Dernbach, dpa, Globallookpress

Праздничный дудл, созданный сестрами-художниками из Петербурга Анной и Варварой Кендель, появился на стартовой страницы поисковика Google.

Логотип был нарисован акварелью и карандашами, но и без компьютерной обработки не обошлось. Как рассказали в пресс-службе компании, дудл был вдохновлен российской природой, в частности Байкалом и вулканом Ключевская Сопка.

© google.com

По словам художниц, они много путешествуют по стране. В прошлом году они побывали на Байкале, поэтому и решили нарисовать озеро.

«В дудле мы хотели отразить многообразие природы России, но на одной картинке всего не покажешь. Мы уделили больше внимания Байкалу, потому что сейчас вопрос его сохранения особенно важен для всех нас», - пояснили сестры Кендель.

Как пишет ТАСС, художницы в основном иллюстрируют книги, в частности о природе. Сам праздник сестры проведут на природе, чтобы почерпнуть новые идеи для своих творений.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата07.06.2019, 10:04
Крейсер ВМС США внезапно пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
Дата11.06.2019, 23:30
Главный храм Вооруженных сил России украсят бронзовые барельефы
Дата11.06.2019, 23:37
Сборная России обыграла Кипр в отборочном матче Евро-2020
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата11.06.2019, 14:17
Огненный «Лотос»: артиллерия ВДВ увеличивает дальность
Дата10.06.2019, 08:58
Древнюю золотую голову верблюда нашли под Астраханью
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
01:26 В стране и мире
Видео
Кутузовский проспект в Москве перекрыт после ДТП с шестью авто
01:13 В стране и мире
Google выпустил праздничный дудл ко Дню России
00:57 В стране и мире
Видео
Алибасов-младший об отце: может будет дышать через трубочку и это будет эпатажем
00:01 В стране и мире
WhatsApp засудит пользователей за нарушение правил мессенджера
23:58 Эксклюзив
Видео
Дроздов опроверг свой уход из программы «В мире животных»
События дня
События дня
«Дорога памяти»
Борьба за жизнь Бари Алибасова
Современные технологии в деле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Как отравился Алибасов: сын раскрыл новые подробности
Археологи обнаружили в гробнице майя ужасающие черепа
Участник шоу «Голос» найден мертвым в ванной
Дитя Чернобыля: как живет единственный рожденный в Зоне отчуждения ребенок
Видео
В Башкирии женщина сорвалась с подъемника, спасая сына
Видео
Плавучий российский «Змей Горыныч» обескуражил финских пограничников
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.