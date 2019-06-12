Умер актер из сериала «Санта-Барбара»

Американский киноактер Джим МакМуллан умер в возрасте 82 лет. Об этом пишет Hollywood Reporter со ссылкой на его супругу Хелен МакМуллан.

Причиной смерти стали осложнения болезни моторных нейронов, которой страдал артист.

© Кадр из фильма The Bionic Woman (1978)

МакМуллан скончался 31 мая, однако известно об этом стало только сейчас.

МакМуллан прославился за счет роли в телесериале «Санта-Барбара» в 1992 году. Он также снимался в картинах «Спасатели Малибу», «Даллас», «Молодые и дерзкие» и других.