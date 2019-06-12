Умер актер из сериала «Санта-Барбара»
Причиной смерти стали осложнения болезни моторных нейронов, которой страдал артист.
© Фото: NBC
Американский киноактер Джим МакМуллан умер в возрасте 82 лет. Об этом пишет Hollywood Reporter со ссылкой на его супругу Хелен МакМуллан.
Причиной смерти стали осложнения болезни моторных нейронов, которой страдал артист.
МакМуллан скончался 31 мая, однако известно об этом стало только сейчас.
МакМуллан прославился за счет роли в телесериале «Санта-Барбара» в 1992 году. Он также снимался в картинах «Спасатели Малибу», «Даллас», «Молодые и дерзкие» и других.