Где больше: названы российские регионы с самой высокой рождаемостью

Эксперты Росстата подсчитали, в каких регионах в 2018 году зафиксирована самая высокая рождаемость. С соответствующими документами службы ознакомился RT.

Москва стала регионом-лидером, в ней в прошлом году родились 132,1 тысячи человек. На втором месте находится Московская область, в ней появились на свет 83 тысячи малышей.

На третьем месте оказался Краснодарский край - 64,5 тысяч человек. По данным Росстата, на четвертой позиции находится Санкт-Петербург, там родилось 64 тысячи человек. Пятерку лидеров замыкает Тюменская область с 50 тысячами человек.

Всего в 2018 году в Российской Федерации родилось 1,6 миллионов человек.