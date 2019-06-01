В МЧС рассказали о последствия столкновения поезда и грузовика в Адыгее

Как рассказали в ГУ МЧС по республике Адыгея, в Краснодар на автобусах доставлены 189 пассажиров поезда, из которых 15 детей.

Отмечается, что пассажирский поезд был перемещен с места аварии в Краснодар. Ремонтные службы восстанавливают контактные линии, чтобы возобновить движение поездов на аварийном участке.

«Силами РЖД поезд отбуксировали с места ДТП. Проводится работа по восстановлению поврежденных опор контактных сетей и обследование ж/д полотна. Водитель грузового автомобиля в настоящее время госпитализирован в Энемскую районную больницу», - говорится в сообщении экстренного ведомства.

Напомним, ДТП произошло на нерегулируемом ж/д переезде в Тахтамукайском районе в Адыгее около трех часов дня 1 июня. Столкнулись пассажирский поезд и грузовик, в результате чего загорелись оба транспортных средства. К ликвидации последствий привлекли 84 человека и 34 единицы техники, в том числе от МЧС 24 человека и 7 единиц техники. Была организована работа оперативного штаба.

После аварии на железнодорожном переезде в Адыгее были задержаны четыре пассажирских поезда, а также полностью был отменен пригородный поезд № 6717 Горячий Ключ - Краснодар.