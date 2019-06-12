Алибасов-младший об отце: может будет дышать через трубочку и это будет эпатажем

Сын музыкального продюсера Бари Алибасова рассказал «Звезде», что только через несколько дней врачи и его близкие смогут понять, в каком состоянии находится Алибасов, и понадобится ли ему дышать через трубочку.

«Седьмые сутки пошли, когда он находится в "Склифе". Этот струп отходит от болячек на 9-10 день. По-хорошему, он должен находиться еще три дня под круглосуточным наблюдением врачей, чтобы исключить все какие-то непредвиденные неожиданности, из-за которых может случиться летальный исход», - рассказал Бари Алибасов-младший.

Все врачи круглосуточно наблюдают за его состоянием, постоянно делают ему гастроскопию, смотрят, что происходит с его желудком, отметил сын продюсера.

«По поводу дыхательных путей, появится рубец или нет, выйдет он нормально домой, или нужно будет класть его на новую операцию. Или он будет ходить и дышать через трубочку, и это будет новый вид его эпатажа. Были очки у него в нос, сейчас будет ходить, дышать через трубочку, может ему даже это понравится», - добавил Алибасов-младший.

По его словам, эти вещи врачи и близкие продюсера будут обсуждать через дня четыре, когда появится понимание, нужно это вообще или нет.

Ранее сообщалось, что Бари Алибасов-младший детально рассказал об отравлении отца. По его словам, 4 июня продюсер находился на студии звукозаписи, которая расположена в том же доме, что и квартира Алибасова. Там он и глотнул химикаты, которые сожгли ему горло так сильно, что он не мог говорить. Бари Алибасова госпитализировали и ввели в искусственную кому.