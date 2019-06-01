Для получения визы США придется указать ссылки на соцсети

Подающие заявление на визу США теперь должны будут указывать имена своих аккаунтов в социальных сетях, заявили в Госдепартаменте. Об этом пишет BBC.

Практически все заявители будут предоставлять свои данные в соответствие с недавно принятыми правилам. В заявлении нужно будет указать имена аккаунтов, адреса электронной почты и номера телефона.

Инициативу предлагали еще в прошлом году, но американские власти подсчитали, что предложение затронет более 14,7 млн человек ежегодно. При этом некоторые заявители на получение дипломатической и официальной визы будут освобождены от строгих новых мер.

«Мы постоянно работаем над поиском механизмов улучшения нашей процедуры проверки для защиты граждан США, одновременно поддерживая законные поездки в Соединенные Штаты», - говорится в сообщении департамента.

При этом в случае, если заявитель укажет, что не пользуется социальными сетями (такая возможность предоставляется), но это окажется ложью, то ему грозят «серьезные иммиграционные последствия».

В Госдепе считают, что такие меры позволят «выявлять террористов, угроз общественной безопасности и других опасных лиц», чтобы не пустить их в страну.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп сделал борьбу с иммиграцией ключевым элементом своей предвыборной кампании в 2016 году, призывая организовать «экстремальную проверку» иммигрантов до и во время пребывания в США.