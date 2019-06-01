Онищенко назвал «безответственными» заявления о пользе клещей

Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко ответил на заявления заслуженного врача России Натальи Толоконской о якобы «пользе» укусов от клещей. Онищенко призвал россиян не игнорировать вакцинацию, поскольку речь идет об очень серьезном заболевании, нередко приводящему к летальному исходу. А Толоконская не подтвердила свои слова достоверными медицинскими исследованиями.

«Считаю заявление безответственным. В данном случае речь идет не о какой-то там безделице, речь идет об очень серьезном заболевании, которое заканчивается смертями, а если даже не смертями, то очень серьезными осложнениями», - цитирует Онищенко ТАСС.

По словам Онищенко, достоверную информацию о клещевом энцефалите можно найти на сайте Роспотребнадзора. А заявления, подобные тому, которое сделала Толоконская, следует воспринимать как «частное мнение» и с изрядной долей скепсиса.

Ранее заслуженный врач РФ Наталья Толоконская назвала укус клеща «волшебной терапией». По ее словам, такие укусы якобы могут быть полезны, а иммуноглобулин, который применяется для экстренной профилактики энцефалита, «морально устарел».