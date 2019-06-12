Врачебные ошибки стоят дорого: как в Калуге наказали медиков за неразборчивый почерк

Следователи Калужской области получили в работу не вполне обычные документы – рецепты – их им удается прочитать с трудом. Иногда разобраться, что написано в назначении, невозможно.

На то, как пишут студенты медицинских вузов, никто не обращает внимание, а потом об их почерке слагают легенды. В Калужской области врачами с неразборчивым почерком заинтересовалась прокуратура.

«Проверкой установлено, что записи врачей в медицинских картах ряда пациентов не поддавались прочтению. В связи с выявленными нарушениями законодательства, в адрес главного врача медучреждения внесено представление», - рассказала помощник Кировского межрайонного прокурора Светлана Амелина.

Пришлось главному врачу проверять почерк своих сотрудников лично, и не только в амбулаторных картах, а на этот раз пришлось писать объяснительные.

«В своих объяснительных по поводу выявленных замечаний врачи согласились с теми замечаниями, которые были вынесены и обещали впредь не повторять данных ошибок», - отметил главный врач Кировской центральной районной больницы Александр Федоренков.

Врачебные ошибки всегда стоят дорого, пусть даже и каллиграфические. Разобрать, что доктор прописал, без труда может только он сам, и решить ребусы своих коллег тоже.

«Выписывают разные действующие вещества, но приходится порой и вдвоем расшифровывать, чтобы разобрать, что там пишут», - сказала фармацевт Елена Каликанова.

Почерк может рассказать о своем владельце многое, а порой даже лишнего. Татьяна Гуделова закончила институт графологии и больше 10 лет служит в органах. Психологические портреты по почерку она рисует ежедневно. Причины нечитабельности Гуделова предложила искать в личности доктора, а не только в нехватке времени на прием.

«Если почерк похож на скальпель, значит, человек, условно говоря, скальпель. Например, у хирургов есть те специальности, которые более такие жесткие, вот там как раз почерки могут быть нечитабельные, такие угловатые, острые, более жесткие, с таким жестким нажимом, очень часто по мужскому такому типу», - пояснила старший психолог ОМОН на транспорте ГУ Росгвардии по г. Москва майор полиции Татьяна Гуделова.

Графологи даже провели исследование, изучив шрифт врачей из 120 стран мира. Оказалось, что, к примеру, кардиологи - люди открытые и решительные, а среди ортопедов лишь 15% правшей. Впрочем, все чаще врачи пишут не от руки, а на клавиатуре. Поэтому с повсеместным внедрением электронных карт проблема неразборчивого почерка должна исчезнуть полностью.