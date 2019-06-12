Фронтмен группы Rammstein сломал челюсть постояльцу отеля в Мюнхене

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн ударил одного из постояльцев отеля в Мюнхене и сломал ему челюсть. По информации газеты Bild, инцидент произошел в ночь на субботу в баре отеля Bayerischer Hof.

Линдеманн пил пиво со своим знакомым и подругой по имени Лана. До этого некий 54-летний житель Гамбурга якобы попросил певца сделать с ним селфи, но тот отказал. Поклонник на этом не успокоился и уже в баре начал оскорблять спутницу музыканта.

Как пишет издание, Тилль отвел мужчину в сторону и попросил извиниться перед дамой. В итоге завязалась потасовка, и Линдеманн нанес обидчику удар локтем по лицу. По информации СМИ, тот получил перелом челюсти. Работники отеля вызвали полицию.

Сам Тилль Линдеманн пока никак не прокомментировал произошедшее.