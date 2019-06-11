Россия призвала Совбез ООН взять под контроль ситуацию в Косово

Россия призывает Совет Безопасности ООН взять под постоянный контроль ситуацию в Косово. Об этом заявил первый заместитель постпреда нашей страны при организации Дмитрий Полянский.

На заседании Совбеза Полянский отметил, что действия властей непризнанной республики, в результате которых пострадал сотрудник миссии ООН в Косово, россиянин Михаил Краснощеков - были вопиющими, ведь он находился при исполнении обязанностей.

Бездоказательные заявления косовских представителей, по которым дипломат якобы мешал республиканской полиции, Полянский назвал недостойными зала заседаний ООН.

Напомним, инцидент в Косово произошел 28 мая, когда так называемая полиция непризнанной республики провела массовый рейд по северной части края, что повлекло за собой многочисленные аресты. Задержание было вызвано конфликтом между официальной Сербией и Косово. Местные сербы вступили в перепалку с полицией.

В результате несколько десятков сербов и двое сотрудников миссии ООН, включая Краснощекова, были задержаны. В МИД РФ этот инцидент назвали вопиющим и потребовали освободить его. Россиянина в течение суток удалось вывезти в Белград и оказать ему медицинскую помощь.