В ГИБДД сообщили подробности ДТП с наездом на пешеходов в Петербурге

«По предварительной информации, 01 июня около 17:50 в Петроградском районе Санкт-Петербурга на пересечении Каменноостровского проспекта с улицей Куйбышева водитель 1996 года рождения, управляя Renault Logan, совершил выезд на тротуар с наездом на велосипедиста (мужчина) и двух пешеходов (мужчина и мальчик 8 лет). В результате ДТП велосипедист и пострадавшие пешеходы получили различные травмы», - сообщил специалист отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Резвов.

В управлении ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу «Звезде» рассказали, при каких обстоятельствах произошло ДТП в центре города, в результате которого пострадали три человека.

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