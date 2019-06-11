«Пропавшую» картину да Винчи обнаружили на яхте саудовского принца

Самая дорогая картина в мире, «Спаситель мира» кисти Леонардо да Винчи, обнаружена на яхте саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Стоимость полотна составляет полмиллиарда долларов.

Как сообщает портал Artnet, произведение искусства поместят в культурный центр в Эль-Уле, который на настоящий момент еще не построен. В связи с этим пока картина хранится на судне саудовского принца в районе курорта Шарм-эш-Шейх в Египте.

Картина «Спаситель мира» была продана в 2017 году министру культуры Саудовской Аравии. На аукционе за нее отдали рекордные 450 миллионов долларов.