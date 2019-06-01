Экс-глава Раменского района арестован по подозрению в убийстве

Бабушкинский суд Москвы арестовал экс-главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова на один месяц и семь суток - до 7 июля.

Кулакова обвиняют в убийстве его коллеги Евгении Исаенковой, замглавы Общественной палаты района, которую нашли мертвой в ее собственной машине.

По данным следователей, убийство Андрей Кулаков совершил в ночь на 2 мая из личной неприязни к 39-летней Исаенковой.

Исследования с помощью детектора лжи указывают на вину бывшего главы Раменского района. Кроме того, на теле женщины обнаружены биологические и потожировые следы подозреваемого в убийстве чиновника. Однако сам Кулаков свою причастность к трагедии отрицает.