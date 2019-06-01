Криминалисты центрального аппарата СКР направлены в Дзержинск

Председатель СК Александр Бастрыкин направил в город Дзержинск Нижегородской области криминалистов центрального аппарата ведомства, заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Следователи осмотрят место ЧП после завершения работы спасателей, добавили в ведомстве.

По словам Петренко, по поручению Александра Бастрыкина в Дзержинск на место взрывов были направлены опытные криминалисты центрального аппарата «для оказания практической помощи при осмотре места происшествия с применением новейшей криминалистической техники»

Ранее сообщалось, что по факту взрывов техногенного характера было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов»).

Около полудня 12 июня в ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске прогремели два взрыва. В городе и в трех ближайших поселках был введен режим ЧС. По последним данным, пострадали 79 человек, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Как сообщило руководство региона, химической угрозы заражения в городе нет, как и угрозы повторных взрывов.

Кроме того, выяснилось, что за день до ЧП был отстранен от своей должности гендиректор предприятия.