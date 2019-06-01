«Русские Витязи», «Стрижи» и «Беркуты»: яркие кадры «Авиадартса» в Крыму

В крымском небе сегодня всю свою мощь показывали пилотажные группы «Русские Витязи», «Стрижи» и «Беркуты». На полигоне Чауда прошел самый зрелищный этап всеармейского конкурса «Авиадартс» - показательные выступления.

«Тактический эпизод "Авиамикс" является одним из центральных событий всероссийских соревнований "Авиадартс"», - отметили в Минобороны.

В программе показали воздушный бой истребителей, пуски ракет, стрельбы по мишеням различными видами вооружений. Ударные вертолеты Ка-52 «Аллигаторы» и Ми-8 демонстрируют перестроения в воздухе и разворот вокруг своей оси на предельно малой высоте и максимальном сближении.

50 самолетов и вертолетов в небе над крымской Феодосией - это, пожалуй, самая масштабная демонстрация возможностей российских авиационных сил. Сейчас воздушное пространство над полигоном Чауда расчищают истребители СУ-35С. Это и есть начало масштабного всероссийского конкурса «Авиадартс».