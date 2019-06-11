Минюст США направил Лондону запрос об экстрадиции Ассанжа

Американское министерство юстиций направило Лондону официальный запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Слушания по выдаче журналиста Вашингтону должны пройти уже в пятницу, 14 июня.

Ранее США заочно выдвинули против Ассанжа 17 обвинений. В частности, по статьям «Шпионаж», «Публикация секретной информации», а также «Сговор с целью компьютерного взлома». Если суд признает австралийца виновным по всем пунктам, Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы. Сейчас он отбывает 50-недельный срок заключения в одной из тюрем Лондона.

Однако у США остается все меньше возможностей для экстрадиции Ассанжа. Дело в том, что для данной передачи Вашингтону необходимо предъявить новое обвинение в адрес журналиста в течение 60 дней с момента первого. Сделать это американские прокуроры не могут, так как эти действия повлекут за собой публикацию секретных материалов ЦРУ.