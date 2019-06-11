В результате взрыва на танкере в порту Махачкалы есть погибшие и раненые

В результате взрыва и последовавшего за ним пожара на танкере в порту Махачкалы погибли два человека. Об этом сообщили «Звезде» в региональном минздраве.

По информации от врачей, еще трое человек пострадали, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

«В результате пожара два человека погибли, трое госпитализированы в республиканскую клиническую больницу. Двое в ожоговом отделении, один - в травматологии», - уточнила руководитель пресс-службы минздрава Республики Дагестан Залина Муртузалиева.

По словам представителя ведомства, один из пострадавших получил ожоги 95% тела.