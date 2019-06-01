В центре Петербурга автомобиль въехал в толпу людей: видео
Уходя от удара встречного автомобиля, Renault Logan сбил велосипедиста и пешеходов.
© Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, ВКонтакте © Фото: spb_today Вконтакте
В Санкт-Петербурге произошло серьезное ДТП.
Автомобиль Renault Logan, пытаясь успеть проскочить перекресток Каменноостровского и Куйбышева на желтый сигнал светофора, начал уходить от удара с встречным автомобилем, который поворачивал налево.
Совершая маневр, водитель врезался в толпу людей. Как сообщает паблик «ДТП и ЧП» по Санкт-Петербургу, в результате наезда были сбиты велосипедист и пешеходы.