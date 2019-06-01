Гендиректора завода в Дзержинске отстранили за день до ЧП

За день до взрывов на заводе «Кристалл», где произошли 1 июня два взрыва, был отстранен от своей должности генеральный директор за нарушения промышленной безопасности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на предприятие.

«Накануне ЧП на предприятии отстранен от работы генеральный директор - за систематические нарушения в ГосНИИ "Кристалл" норм промышленной безопасности», - рассказали представители завода.

По их словам, в апреле на предприятии работала комиссия после ЧП, по итогам проверки гендиректора завода решили отстранить. В ГосНИИ отметили, что руководство «не могло успеть физически изменить ситуацию».

Напомним, около полудня 1 июня в цехе по производству тротила в ГосНИИ «Кристалл» произошел взрыв, за котором последовали пожар и еще один взрыв. Площадь возгорания составила 100 кв. метров. По данным Минздрава РФ, в результате случившегося пострадали 79 человек, 15 из которых госпитализированы.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов».