На место взрыва на танкере в порту Махачкалы прибыли следователи
Сотрудники Следственного комитета прибыли в порт Махачкалы, где рано утром 11 июня произошел взрыв на танкере. Об этом говорится в сообщении ведомства.
В СК уточнили, что ЧП случилось на нефтеналивном российском судне примерно в 04.20, когда оно стояло на 4-м причале.
«В машинном отделении произошел хлопок с последующим возгоранием. Сведения о пострадавших уточняются», - добавили в Следственном комитете.
В то же время в республиканском минздраве «Звезде» сообщили, что в результате возникшего на танкере пожара два человека погибли, трое были госпитализированы в местную больницу.
«Двое (пострадавших) - в ожоговом отделении, один - в травматологии. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, у него 95% ожогов тела», - сказала руководитель пресс-службы дагестанского минздрава Залина Муртузалиева.