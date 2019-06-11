На место взрыва на танкере в порту Махачкалы прибыли следователи

Сотрудники Следственного комитета прибыли в порт Махачкалы, где рано утром 11 июня произошел взрыв на танкере. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В СК уточнили, что ЧП случилось на нефтеналивном российском судне примерно в 04.20, когда оно стояло на 4-м причале.

«В машинном отделении произошел хлопок с последующим возгоранием. Сведения о пострадавших уточняются», - добавили в Следственном комитете.

В то же время в республиканском минздраве «Звезде» сообщили, что в результате возникшего на танкере пожара два человека погибли, трое были госпитализированы в местную больницу.