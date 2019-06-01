«Это было страшно»: пассажир поезда рассказала о столкновении с грузовиком в Адыгее

Пассажир поезда, столкнувшегося с грузовиком в Адыгее, Лилия Майская рассказала о пострадавших и об обстановке на месте ЧП.

«Мы находимся в Краснодаре на вокзале. После того, как мы спаслись, приехали автобусы», - отметила она.

По словам Лилии, на перегоне была фура с бензином, поезд врезался в эту фуру.

«Загорелся электровоз, он не мог двигаться, что-то сломалось. В итоге загорелась машина. Она находилась у вагона №10, он сгорел полностью и восстановлению не подлежит. Про пострадавших говорили, что пострадал машинист. Второго машиниста я видела у скорой помощи, у него была обожжена рука, водитель этой фуры лежал с разбитой головой, потом его увезли скорой», - добавила женщина.

Пассажир рассказала, что им дали воды, и показали, где мы можем помыться.

«Вещи у нас все находятся в вагонах. Переписывали у кого есть документы, у кого остались там вещи, всех переписывали детей по-фамильно. Были такие, которые были с чемоданами. Побывали мы в Краснодаре», - сказала Лилия Майская.

Женщина добавила, что сейчас все у пассажиров хорошо, они ждут на вокзале свои вещи.

«Все хорошо, грязные и исцарапанные ноги. Это было страшно. С высокой насыпи, такой ров, неизвестно какая масса болотная, кусы колючие. Я бежала первая, потом меня обогнал парень, который расчищал дорогу», - подытожила пассажир.

Ранее в РЖД заявили, что причиной аварии стало нарушение ПДД водителем грузовика, выевшего на переезд перед приближающимся составом на перегоне Шеджий - Энем-2 в Адыгее.